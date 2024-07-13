В Туапсинском районе Кубани ликвидировали лесной пожар

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали пожар на площади 5,1 га в Джубгском лесничестве Туапсинского района Краснодарского края, сообщает краевой лесопожарный центр в субботу.

По его данным, это произошло в 13:20 по московскому времени.

Отмечается, что в тушении пожара были задействованы 15 человек и шесть единиц техники.

Ранее сообщалось, что в 06:20 по Москве в Джубгском лесничестве Новомихайловского участкового лесничества Туапсинского района был обнаружен лесной пожар на площади 1 га. Позже площадь возгорания увеличилась до 3 га. Локализация была объявлена в 11:15 по московскому времени на площади 5,1 га.