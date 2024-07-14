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Горение травы на базе отдыха под Новороссийском полностью потушено

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали горение травы на базе отдыха в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, продолжается тушение лесного массива на 10 гектарах, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС РФ.

"В Краснодарском крае горение травы на территории базы отдыха полностью потушено. В тушении лесного массива на 10 гектарах задействованы 85 специалистов и 23 единицы техники", - говорится в сообщении.

К месту возгорания был направлен вертолет Ка-32 МЧС РФ с водосливным устройством. Тушение осложняла сухая и жаркая погода.

Позднее в ведомстве сообщили, что "к ликвидации пожара в Краснодарском крае дополнительно направлен вертолет Ми-8 МЧС России".

В пресс-службе сообщили, что площадь пожара на базе отдыха составила 1,5 тыс. кв. метров. Информации о пострадавших не поступало. По их данным, огнем повреждено шесть деревянных домиков и два легковых автомобиля.

Сообщение о возгорании по адресу: город Новороссийск, хутор Дюрсо поступило в 11:29 по Москве. Площадь пожара составляла 1 га, а затем увеличилась до 3 га. Из-за верхового пожара произошел переход огня на территорию базы отдыха "Голубая лагуна", 220 человек, в том числе 40 детей, были эвакуированы.

Новороссийск хутор Дюрсо МЧС РФ
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