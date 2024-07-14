Один человек пострадал при пожаре под Новороссийском

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Мужчина пострадал в результате пожара под Новороссийском, он получил ожоги предплечий, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Охранник базы отдыха "Голубая волна" получил ожоги двух предплечий (...), от госпитализации отказался", - сказал собеседник агентства.

Первое сообщение о возгорании в городе Новороссийск, хутор Дюрсо поступило в 11:29. Локализовать огонь не удается из-за сильного ветра.

По данным пресс-службы краевого главка МЧС РФ, вертолетами сброшено 95 тонн воды. Всего на месте работают более 300 специалистов и 84 единицы техники.

В Новороссийске, а также на территории Новороссийского и Абраусского участкового лесничеств введен режим ЧС. Власти просят добровольцев помочь в тушении пожара.

Огонь перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", "Энергетик" и "Строитель", из них эвакуированы 296 человек, в том числе 64 ребенка. Информации о пострадавших не поступало.

При этом винодельческому предприятию и центру туризма ПАО "Абрау-Дюрсо" распространяющийся под Новороссийском пожар не угрожает, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы компаний.