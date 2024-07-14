Лесной пожар под Новороссийском распространился на 62 га

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 62 га, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"По уточненной информации, на территории базы отдыха "Романтик" огнем повреждены 11 строений, на двух других базах горела растительность. (...) Общая площадь лесного пожара составляет 62 га", - говорится в сообщении.

МЧС подтверждает, что в результате пожара пострадал один человек, от госпитализации отказался.

Первое сообщение о возгорании в городе Новороссийск, хутор Дюрсо поступило в 11:29. Локализовать огонь за это время не удалось из-за сильного ветра.

По данным пресс-службы краевого главка МЧС РФ, вертолетами сброшено 95 тонн воды. Всего на месте работают более 300 специалистов и 84 единицы техники.

В Новороссийске, а также на территории Новороссийского и Абраусского участкового лесничеств введен режим ЧС. Власти просят добровольцев помочь в тушении пожара.

Огонь перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", "Энергетик" и "Строитель", из них эвакуированы 296 человек, в том числе 64 ребенка. Информации о пострадавших не поступало.

При этом винодельческому предприятию и центру туризма ПАО "Абрау-Дюрсо" распространяющийся под Новороссийском пожар не угрожает, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы компаний.