Отдыхающих эвакуировали еще из двух баз отдыха под Новороссийском из-за пожара

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Туристы, отдыхающие на базах отдыха "Энергетик" и "Строитель", эвакуированы из-за распространяющегося пожара под Новороссийском, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Огонь перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат". Людей оттуда эвакуировали заблаговременно. Также эвакуированы туристы с баз "Энергетик", "Строитель", - говорится в сообщении.

На территории "Голубой Волны" выгорело восемь домиков и четыре легковых автомобиля. На базе "Фрегат" повреждений нет, пострадала только растительность. На территории базы "Романтик" огнем охвачены 11 строений.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что жителей хутора Дюрсо под Новороссийском предупреждают о возможной эвакуации.

"По решению краевого оперативного штаба проводится оповещение - спецмашины курсируют по всем улицам населенного пункта. Людей просят заранее приготовить вещи на случай эвакуации", - сообщается в телеграм-канале оперштаба.

По уточненной информации МЧС РФ, из трех баз эвакуированы 296 человек, из них 64 ребенка. Вертолетами сброшено 95 тонн воды.

По данным МЧС, в настоящее время площадь пожара составляет 51 га. Локализовать огонь не удается из-за сильного ветра.

Как сообщает региональное МЧС, на территории Новороссийского и Абраусского лесничеств введен режим чрезвычайной ситуации.

К тушению привлечены более 300 человек и 84 единицы техники, применяют авиацию.

Первое сообщение о возгорании в Новороссийск - хутор Дюрсо - поступило в 11:29. В Новороссийске из-за пожара введен режим ЧС. Власти просят добровольцев помочь в тушении пожара. Информации о пострадавших не поступало.