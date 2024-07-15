Более 500 человек эвакуированы из баз отдыха под Новороссийском

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Более 500 человек эвакуировали из баз отдыха под Новороссийском из-за лесного пожара, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Заседание оперативного штаба, созданного по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, на месте ЧС провел вице-губернатор Александр Нестеренко. Участие в нем приняли министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков и глава Новороссийска Андрей Кравченко.

В сообщении отмечается, что для тушения пожара разграничена территория постоянного дежурства для контроля ситуации и предотвращения распространения огня на жилой сектор. Организованы питание и подвоз питьевой воды, подготовлены автобусы на случай эвакуации людей.

Первое сообщение о возгорании в городе Новороссийск, хутор Дюрсо поступило в 11:29. По последним данным площадь пожара составляет 62 га. Локализовать огонь не удается из-за сильного ветра.

По данным пресс-службы краевого главка МЧС РФ, вертолетами сброшено 95 тонн воды. Всего на месте работают более 300 специалистов и 84 единицы техники.

В Новороссийске, а также на территории Новороссийского и Абраусского участкового лесничеств введен режим ЧС. Власти просят добровольцев помочь в тушении пожара.

Огонь перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", "Энергетик" и "Строитель", из них эвакуированы 296 человек, в том числе 64 ребенка. Информации о пострадавших не поступало.

При этом винодельческому предприятию и центру туризма ПАО "Абрау-Дюрсо" распространяющийся под Новороссийском пожар не угрожает, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы компаний.