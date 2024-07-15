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Два вертолета К-32 и самолет Ил-76 задействуют для борьбы с пожаром в районе Новороссийска

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Два вертолета К-32 Минобороны РФ и самолет Ил-76 МЧС России прибудут утром для тушения пожара в районе Новороссийска, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"С начала операции по тушению с помощью авиации выполнено 19 сбросов воды. Были задействованы два спецвертолета - Ка-32 и Ми-8. Последний из-за усилившегося ветра вынужден был прекратить работу", - отмечается в сообщении.

Всего к борьбе с огнем привлечены более 250 человек - это специалисты регионального главка МЧС РФ, Кубань-СПАС, Государственной противопожарной службы Краснодарского края, лесопожарные формирования краевого Минприроды, казаки и волонтеры.

К месту для усиления также выехала аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Кубани в составе 50 специалистов и 7 единиц техники.

Первое сообщение о возгорании в городе Новороссийск, хутор Дюрсо поступило в 11:29 воскресенья. По данным на 23:00 мск воскресенья площадь пожара составляет 62 га. В результате пожара пострадал охранник базы "Голубая волна", он получил ожоги предплечий, от госпитализации отказался. Эвакуированы свыше 500 человек из шести близлежащих баз отдыха

Краснодарский край Новороссийск пожар К-32 Ил-76
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