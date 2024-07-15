Еще три БПЛА уничтожены в Брянской области

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении трех украинских беспилотников самолетного типа над территорией региона.

"Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Злынковским районом. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале в ночь на понедельник.

Ранее Богомаз сообщал о шести сбитых дронах ВСУ: четыре были уничтожены над Севским районом, один - над Погарским и один - над Брасовским.