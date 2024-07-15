Еще шесть беспилотников уничтожено над Брянской областью

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении российскими силами ПВО еще пяти украинских БПЛА над регионом.

"Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он в своем телеграм-канале утром в понедельник.

Затем глава региона заявил об еще одном сбитом украинском дроне.

По его информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее Богомаз сообщал об уничтожении десяти украинских беспилотников: четырех над Севским районом, по одному над Погарским, Брасовским и Трубчевским районами, а также трех над Злынковским районом.