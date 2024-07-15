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ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 19:29

Шесть беспилотников сбиты над Брянской областью

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении российскими силами ПВО шести украинских беспилотников над регионом.

"Шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Четыре беспилотника сбиты над территорией Севского района, по одному над Погарским и Брасовским районами", - написал он в своем телеграм-канале в ночь на понедельник.

По его информации, пострадавших и разрушений нет.

Брянская область Александр Богомаз ВСУ
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