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Подавленный под Орлом беспилотник упал на территории нефтебазы

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Ранним утром перехваченный средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник упал на территорию нефтебазы под Орлом и повредил там емкость для хранения нефти, сообщил первый вице-губернатор региона Владимир Ивановский через пресс-службу правительства области.

"Сегодня в 05:11 часов утра в Орловском муниципальном округе средствами РЭБ был обезврежен вражеский беспилотный летательный аппарат. Он упал на территорию объекта топливно-энергетического комплекса ООО "Орловская нефтеперерабатывающая компания "Черное золото" в населенном пункте Малая Саханка. В результате взрыва незначительные повреждения получила емкость 1000 куб. метров для хранения нефти, других повреждений инфраструктуры нефтебазы нет. Пострадавших нет", - сказал он.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что над Орловским муниципальным округом был обезврежен дрон.

ООО "Орловская нефтеперерабатывающая компания "Черное золото"" зарегистрировано в Орловской области в 2003 году. Основной вид деятельности - производство нефтепродуктов. Владельцем компании, по данным ЕГРЮЛ, выступает Сергей Золотарев, который владеет компанией напрямую и через ООО "Петролхолдинг".

Андрей Клычков Сергей Золотарев Владимир Ивановский Орловская область Орловский муниципальный округ
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