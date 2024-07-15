ГКЗ пока не получала от компаний проекты подземного хранения СО2

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российские компании, прорабатывающие проекты подземного хранения диоксида углерода, пока не предоставляли их на рассмотрение в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых, заявил журналистам глава ГКЗ Игорь Шпуров.

"На сегодняшний день проекты подземного хранения СО2 разрабатываются, но официально еще ни один из проектов не представлен на рассмотрение в ГКЗ. Компании готовятся, изучают, разрабатывают, но пока официально проекты не утверждены", - сказал он.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак в колонке для журнала "Энергетическая политика" сообщил, что на стадии изучения находятся порядка 10 проектов строительства мощностей для хранения диоксида углерода на территории России. В последние несколько лет об исследованиях участков на пригодность для размещения СО2 заявляли "Газпром нефть", "НОВАТЭК", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Татнефть", "ЕвроХим", "Росатом" и другие компании.

С 1 января 2022 года недропользователи могут оформлять лицензии на строительство хранилищ парниковых газов. Глава Роснедр Евгений Петров заявлял, что наиболее перспективными зонами считаются Западная Сибирь и Оренбуржье: "Ключевым регионом для возможного хранения СО2 может стать Западная Сибирь, где много выработанных месторождений. Там очень хорошие коллектора, очень хорошие покрышки, но стоит вопрос себестоимости этой зоны хранения - Западная Сибирь далеко от компаний-эмитентов СО2, транспорт СО2 туда окажется недешевым".

Также ранее Шпуров сообщал, что потенциал России в части хранения углекислого газа (совокупный объем потенциальных хранилищ СО2) - не менее 4,6 гигатонн: "Это огромный объем, который может позволить нам утилизировать не только собственные выбросы СО2, но и помогать нашим странам-партнерам, использовать наши ресурсы в коммерческих целях, в т.ч. для наших азиатских партнеров".