Кассация поддержала взыскание с Credit Agricole в пользу МНПЗ около 5,5 млн евро

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа поддержал решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с французского Credit Agricole Corporate and investment Bank в пользу АО "Газпромнефть-Московский НПЗ" 5,3 млн евро, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 6,95% годовых за период с 21 мая 2022 года по день фактического погашения долга (около 200 тысяч евро).

Как сказано в картотеке суда, суд отклонил жалобу иностранного банка.

В октябре 2023 года арбитраж Москвы удовлетворил иск МНПЗ к Credit Agricole. В иске завод просил признать недействительной банковскую гарантию № CSGGGU2100372 "в связи с тем, что она руководствуется и регулируется законодательством Сингапура". В марте 2024 года апелляционный суд оставил решение в силе.

Не согласившись с этим, французский банк подал кассационную жалобу.

По просьбе МНПЗ были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства в российской и иностранной валюте, ценные бумаги, финансовые инструменты и иное имущество (в том числе в виде будущих поступлений) Credit Agricole в пределах исковых требований в размере 5,54 млн евро.

В начале 2024 года Верховный суд уже отказал Credit Agricole в пересмотре дела о принятии мер.

Арбитражный суд Москвы в конце марта 2024 года по заявлению "Газпромнефть - Московский НПЗ" запретил американской Lummus Technology Heat Transfer B.V. инициировать в любом иностранном суде разбирательство с МНПЗ.

Согласно документам суда, в 2021 году между МНПЗ и Lummus Technology был заключен договор по строительству комплекса глубокой переработки нефти (КГПН). При этом МНПЗ получил банковскую гарантию банка Credit Agricole Corporate and Investment Bank на сумму 5,34 млн евро.

В марте 2022 года Lummus Technology сообщила Московскому НПЗ, что "возникло событие нарушения режима санкций" и ряд поставок подпадают под экспортные ограничения. Кроме того, Lummus Technology уведомила, что не сможет продолжать работу по проекту КГПН после 15 мая 2022 года. В ответ на требование о возврате авансового платежа в размере 5,34 млн евро Lummus Technology заявила, что "не видит иных путей, кроме расторжения договора до 15 мая 2022 года".

Позже Lummus Technology обратилась в палату общей юрисдикции Высокого Суда Республики Сингапур с заявлением о запрете выплаты в пользу МНПЗ суммы в размере 5,34 млн евро. В мае судом Сингапура вынесен судебный акт, запрещающий банку производить выплату 5,34 млн евро, а МНПЗ - ее получать. Но в декабре 2022 г. это решение судом Сингапура было аннулировано. Однако Credit Agricole сообщил, что не имеет возможности удовлетворить требование об уплате денежных средств по гарантии из-за введения европейских санкций.

В связи с этим МНПЗ обратился за защитой своих интересов в российский суд, который определил: "отсутствуют основания полагать, что настоящий спор, субъектом которого является российская компания и в отношении которой введены санкции, будет объективно и справедливо рассмотрен в любом иностранном суде, находящемся за пределами территории Российской Федерации и совершающем недружественные действия".

Соответственно, московский арбитраж удовлетворил требования МНПЗ о запрете для американской Lummus Technology судиться с МНПЗ в суде Сингапура и в любом иностранном суде, находящемся за пределами России по договору от 2021 года.