Число пострадавших при взрыве на стройке в Чечне возросло до 26 человек

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - При взрыве газовых баллонов на крупной стройплощадке в Чечне пострадали 26 человек; четверо из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сейчас мы посетили пациентов, которые пострадали вчера при чрезвычайной ситуации на строительном объекте. Всего пострадали 26 человек", - сказал Мурашко в рамках рабочей поездки в республику во вторник.

По его словам, в настоящее время в тяжелом состоянии в реанимационном отделении находятся четверо.

"Все проконсультированы с федеральными центрами, помощь оказана в полном объеме, пациенты идут на поправку", - отметил министр.

Как сообщалось, в понедельник на стройплощадке в селе Башин-Кали произошел взрыв газовых баллонов. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что погибли пять человек, еще 22 пострадали, среди погибших и пострадавших были жители Дагестана.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил при ведении строительных и иных работ).