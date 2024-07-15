Возгорание растительности под Симферополем полностью потушили

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание сухой растительности в СНТ "Дружба" в Симферопольском районе Крыма, сообщили в понедельник в МЧС РФ.

"Пожар в садовом товариществе "Дружба" полностью ликвидирован", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее в понедельник в главке МЧС по Крыму сообщили, что в СНТ "Дружба" (село Урожайное Симферопольского района) горит сухая растительность на площади 5 гектаров. Ликвидацией возгорания занимались 30 человек и 11 единиц техники.

Локализовать пожар удалось на площади 15 гектаров.