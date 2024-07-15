Поиск

Возгорание растительности под Симферополем полностью потушили

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание сухой растительности в СНТ "Дружба" в Симферопольском районе Крыма, сообщили в понедельник в МЧС РФ.

В РоссииПожар в садовом товариществе в Ставрополе уничтожил девять домовЧитать подробнее

"Пожар в садовом товариществе "Дружба" полностью ликвидирован", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее в понедельник в главке МЧС по Крыму сообщили, что в СНТ "Дружба" (село Урожайное Симферопольского района) горит сухая растительность на площади 5 гектаров. Ликвидацией возгорания занимались 30 человек и 11 единиц техники.

Локализовать пожар удалось на площади 15 гектаров.

Симферополь Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Red Wings предложила увеличить субсидирование летного часа Superjet 100

Минобороны РФ сообщило о завершении весеннего призыва в армию

ВТБ согласовал в правительстве сделку с Почта банком

В российских больницах остаются 17 пациентов с ботулизмом

В российских больницах остаются 17 пациентов с ботулизмом

Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов переведен под домашний арест

Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов переведен под домашний арест

В суд в Москве поступило дело бывшего замдиректора Росгвардии Милейко

Новак заявил о чувствительной реакции рынка по бензинам Аи-95

Новак заявил о чувствительной реакции рынка по бензинам Аи-95

Эстония предложила России совместно измерить фарватер пограничной реки Нарва

Эстония предложила России совместно измерить фарватер пограничной реки Нарва

Пожарные потушили очаги возгорания на турбазах под Новороссийском

Пожарные потушили очаги возгорания на турбазах под Новороссийском

Правительство поддержало законопроект об улучшении качества связи на автодорогах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });