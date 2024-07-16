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Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил двухкилометровый столб пепла

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир, утром во вторник выбросил столб пепла на высоту 2 км над уровнем моря, сообщается на сайте камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения РАН.

Пепловый шлейф протянулся на 3 км на восток от вулкана.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации - это означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов. Международные трассы движения воздушных судов вблизи вулкана не проходят.

Эбеко Парамушир Северо-Курильск
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