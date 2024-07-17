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Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир, в среду выбросил столб пепла на высоту 4,5 км над уровнем моря, сообщается в телеграм-канале камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН.

"17 июля 2024 года в 14:28 по камчатскому времени (05:28 по московскому). Вулкан Эбеко. Высота пеплового выброса составила около 4,5 тыс. м над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации - это означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов. Международные трассы движения воздушных судов вблизи вулкана не проходят.

Эбеко Курильские острова Северные Курилы Парамушир
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