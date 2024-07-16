Средства ПВО за ночь сбили 13 украинских дронов над пятью регионами РФ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за прошедшую ночь средствами ПВО было уничтожено 13 украинских беспилотников над пятью регионами РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены девять БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области, один БПЛА над территорией Курской области, один БПЛА над территорией Воронежской области и один БПЛА над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаке с украинской стороны по инфраструктуре региона. Коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево. Возгорание тушат пожарные расчёты из двух районов.