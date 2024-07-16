Ликвидирован пожар на курском заводе, возникший после атаки украинского дрона

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о ликвидации пожара на заводе в Кореневском районе, атакованном украинским беспилотником.

"Пожар, возникший ночью в посёлке Коренево после атаки украинского коптера на заводе низковольтной аппаратуры, потушен. К его ликвидации привлекались силы спасателей Кореневского и Рыльского районов, а также специальная техника", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

На месте происшествия работает комиссия, которая оценивает последствия пожара.

Ночью Смирнов сообщил о сбросе взрывного устройства с украинского дрона на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево. Никто из работников не пострадал. Возгорание произошло в одном из технологических цехов.