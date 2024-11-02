Экоактивистка Чирикова стала фигуранткой дела об оправдании терроризма

Экоактивистка Евгения Чирикова. Архивное фото. Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело об оправдании терроризма возбуждено против проживающей за рубежом экоактивистки Евгении Чириковой (признана в РФ иноагентом), сообщили в столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР).

"Следствием установлено, что не позднее 8 августа 2023 года Чирикова приняла участие в трансляции одного из видеохостингов, а также дала интервью, в котором, согласно заключению лингвистического исследования, содержатся признаки оправдания деятельности террористической организации, запрещенной на территории РФ", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в телеграм-канале ГСУ.

В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

"Следователями столичного СК Чириковой заочно предъявлено обвинение. В ближайшее время фигурантка будет объявлена в международный розыск", - заявили в ГСУ.

В июле этого года в СКР сообщили, что в отношении Чириковой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), ей заочно предъявлено обвинение.

Чирикова известна как лидер "Движения в защиту Химкинского леса". В 2015 году она переехала из РФ в Эстонию.

В январе 2024 года Минюст РФ признал ее иностранным агентом.