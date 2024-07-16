Лавров заявил, что украинское урегулирование должно сопровождаться снятием угроз России

Европа должна осознать, какая самоубийственная роль уготована ей США, считает российский министр

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил убеждение, что политико-дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Украины должно сопровождаться конкретными шагами, направленными на ликвидацию угроз России.

"Политико-дипломатическое урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного, евроатлантического направления", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства".

По его словам, при согласовании взаимных гарантий и договоренностей "придется учитывать новые геостратегические реалии на Евразийском континенте, где формируется общеконтинентальная архитектура подлинно равной и неделимой безопасности".

"Мы к поиску баланса интересов готовы", - подчеркнул российский министр.

По словам Лаврова, действия США и их союзников мешают международному сотрудничеству и построению более справедливого мира. Он подчеркнул, что Вашингтон "сделал все, чтобы взорвать основы взаимовыгодного энергетического сотрудничества России с Германией и Европой в целом".

Глава МИД РФ назвал "унижением Германии" решение о размещении высокоточных ударных системы в ФРГ. "И при всем этом господин Кирби (официальный представитель Пентагона Джон Кирби - ИФ) от имени президента США заявляет: "Мы не стремимся к третьей мировой войне. Это имело бы ужасные последствия для европейского континента". Как говорится, оговорка по Фрейду: в Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники", - добавил Лавров.

"Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение. Ну а европейцы, конечно, должны осознать, какая самоубийственная роль им уготована", - сказал он.

По словам Лаврова, для восстановления доверия и стабилизации международной обстановки, необходимы такие шаги, как устранение несправедливостей в мировой экономике, "серьезные, качественные перемены" в институтах глобального управления, в первую очередь ООН, а также укрепление роли других многосторонних и региональных объединений, таких как "Группа двадцати", БРИКС и ШОС.

"Будет ли наш мир многообразным и справедливым, зависит только от стран-членов. Точка опоры есть - это Устав нашей Организации. Если все без исключения будут следовать его духу и букве, Объединенным Нациям по силам преодолеть текущие разногласия и прийти к общему знаменателю по большинству вопросов", - сказал он.

"Конец истории" не состоялся. Давайте вместе работать в интересах начала истории подлинной многосторонности, отражающей все богатство культурно-цивилизационного многообразия народов мира", - добавил российский министр.