Президент Чехии не считает возможным урегулирование на Украине без участия РФ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент Чехии Петр Павел считает, что никакие переговоры по урегулированию ситуации на Украине невозможны без участия России.

"Без России и Китая за столом переговоров не может быть никакого соглашения о мире", - приводят его слова чешские СМИ.

При этом, как заявил чешский президент, Китай является глобальным игроком, но те усилия, которые он предпринимает, недостаточны для урегулирования конфликта.

Между тем, накануне глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин и далее будет предпринимать меры, направленные на урегулирование конфликта между Россией и Украиной политическими методами.

"Китай продолжит играть конструктивную роль для того, чтобы достичь прекращения огня и возобновить переговоры", - сказал он.

В Пекине исходят из того, что урегулирование любого спора следует достигать политическими средствами, отметил министр.

По его словам, "и Украина, и Россия направляют сигналы о готовности к переговорам на различных уровнях". В то же время Ван И признал, что в настоящее время для этого нет подходящих условий.

"Так или иначе Китай поддержит любые усилия, которые привели бы к миру", - заверил глава китайского внешнеполитического ведомства.

Заявления Ван И прозвучали после его встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.