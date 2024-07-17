Три человека ранены при атаке дронов в Курской области

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о троих пострадавших в результате атаки украинских дронов в Суджанском районе.

"Сегодня в селе Новоивановка Суджанского района украинские коптеры атаковали грузовой автомобиль. Ранен водитель машины. В этом же населенном пункте после атаки дронов получили ранения двое работников сельскохозяйственного предприятия", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Пострадавшие доставлены в больницу.