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Три человека ранены при атаке дронов в Курской области

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о троих пострадавших в результате атаки украинских дронов в Суджанском районе.

"Сегодня в селе Новоивановка Суджанского района украинские коптеры атаковали грузовой автомобиль. Ранен водитель машины. В этом же населенном пункте после атаки дронов получили ранения двое работников сельскохозяйственного предприятия", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Пострадавшие доставлены в больницу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Алексей Смирнов Курская область
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