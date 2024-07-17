Умер экс-главред "Ведомостей" Андрей Шмаров

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный редактор "Ведомостей", журналист и медиаменеджер Андрей Шмаров умер в возрасте 69 лет, сообщает издание.

"Умер бывший главный редактор "Ведомостей" Андрей Шмаров. О его смерти "Ведомостям" сообщил друг семьи", - сказано сообщении.

Шмаров родился 3 мая 1955 года в Москве в профессорской семье, в 1977 году окончил экономический факультет МГУ, кандидат экономических наук. Около 15 лет работал научным сотрудником и заведующим сектором в НИИ Госплана СССР.

С 1992 года Шмаров был научным сотрудником и заместителем главного редактора ИД "Коммерсантъ". В 1995 вместе с другими журналистами, покинувшими "Коммерсантъ", основал и возглавил журнал "Эксперт", более 10 лет был заместителем гендиректора издательского холдинга "Профмедиа". Вместе с Валерием Фадеевым и Дмитрием Гришанковым основал в 1997 году рейтинговое агентство "Эксперт РА", в 2002 - аналитический центр "Эксперт".

С 2007 по 2012 годы был гендиректором проекта "Сноб", в 2013-2014 годах - главред просветительского проекта "Проект 42".

Был назначен и.о. главреда "Ведомостей" в марте 2020 года, вскоре стал главным редактором издания. Проработал в этой должности до мая 2021 года.