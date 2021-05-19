Андрей Шмаров покинет пост главреда "Ведомостей" с четверга

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Главный редактор "Ведомостей" Андрей Шмаров покидает свой пост, с завтрашнего дня исполнять его обязанности будет Ирина Казьмина, ранее занимавшая пост заместителя гендиректора по редакционному развитию АО "Бизнес Ньюс Медиа".

В сообщении на сайте издания отмечается, что решение о прекращении трудового договора Шмарова принято по соглашению сторон.

"Мы благодарим Андрея Шмарова за проделанную работу и желаем удачи во всех дальнейших начинаниях", - сказал председатель совета директоров АО "Бизнес Ньюс Медиа" Иван Еремин, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, "в дальнейшем развитии "Ведомости" будут придерживаться вектора качественной независимой журналистики, оставаясь флагманом деловых СМИ и сохраняя самые высокие стандарты качества", а также "намерены расширять и преумножать аудиторию за счет запуска новых тематических информационных продуктов, уникальных сервисов и расширения географии распространения как в России, так и за рубежом".

Казьмина была назначена заместителем гендиректора АО "БНМ" в сентябре 2020 года и курировала вопросы редакционного развития. До этого работала на разных должностях в изданиях "Ведомости" и "Коммерсантъ", была заместителем главного редактора Forbes Russia. Работает в деловой журналистике более 20 лет.

Шмаров был назначен исполняющим обязанности главного редактора "Ведомостей" в апреле 2020 года после того, как стало известно о намерении предыдущих собственников продать издание.

29 мая 2020 года издание было приобретено АО "Саппорт", после чего совет директоров АО "БНМ" под председательством нового собственника утвердил Шмарова в должности главного редактора. После этого коллектив покинули все заместители главного редактора и часть журналистского коллектива, а через некоторое время - и бессменный гендиректор Глеб Прозоров.

Несколько экс-заместителей главреда и журналистов создали в 2020 году издание VTimes, признанное на днях Минюстом иностранным агентом.