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Песков заявил, что при президентстве Трампа между США и РФ был диалог

Песков заявил, что при президентстве Трампа между США и РФ был диалог
Дональд Трамп
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В бытность Дональда Трампа президентом США в отношении России вводились все новые ограничения и ничего хорошего не делалось, однако между странами был диалог, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что при Трампе особо ничего хорошего для России не делалось. Наоборот, вводились все новые и новые ограничения при Трампе, но, тем не менее, был диалог. Это, наверное, можно отнести к положительным моментам", - сказал Песков журналистам в среду.

Так представитель Кремля прокомментировал слова Трампа о том, что он очень хорошо ладил с Владимиром Путиным.

Как отметил Песков, в последние годы Россия и ее президент являются неотъемлемой частью избирательных кампаний в США.

"Всегда темы Путина и России на повестке дня предвыборных дебатов", - сказал он.

Дмитрий Песков США Дональд Трамп Владимир Путин
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