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В Москве заявили о готовности к диалогу с любым президентом США

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Россия готова взаимодействовать с любым избранным президентом США, который будет готов с к диалогу с Москвой, заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке глава российского МИД Сергей Лавров.

"Будем готовы работать с любым американским лидером, которого изберет американский народ и который будет готов к равноправному уважительному диалогу", - сказал министр.

Он напомнил, что пока президентом США был Дональд Трамп, "несмотря на очень серьезные санкции, диалог все-таки был, и это в любом случае полезно".

"При Трампе санкций стало больше, и экономических, и дипломатических. Но в тот период шел диалог между нами и Вашингтоном на высшем и высоком уровне", - подчеркнул Лавров и добавил, что сейчас такого диалога не существует.

По словам министра, "если и когда наши коллеги одумаются, переболеют этой манией превосходства, собственного величия, собственной безнаказанности, - сядем и поговорим, послушаем, что они нам скажут".

"Но бегать и уговаривать - это не в наших традициях", - подчеркнул глава российского МИД.

Дональд Трамп МИД США Сергей Лавров
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