Путин обсудил регулирование криптовалют с правительством и ЦБ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, темой которого стало развитие цифровых технологий в финансовой сфере, в том числе регулирование криптовалют и их майнинга, межведомственное обсуждение которого затянулось на несколько лет, но в последние месяцы ускорилось, и судя по всему, приближается к завершению.

"Это ("цифра" в финансах - ИФ), действительно, очень динамичное, перспективное направление современной экономики, которое становится всё более востребованным со стороны бизнеса, инвесторов, граждан практически во всём мире. Такие технологии уже начинают менять привычные схемы в торговле, в банковском деле, в сфере услуг, в международных расчётах", - сказал Путин, открывая совещание, в котором помимо представителей правительства и президентской администрации приняли участие главы Центробанка, ФСБ и Росфинмониторинга.

"Нам в России важно, что называется, не упустить момент, своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру, создавать условия для обращения цифровых активов, причём как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнёрами", - отметил Путин.

По его словам, "мы уже серьёзно продвинулись в этой сфере".

"Отдельный вопрос касается так называемых криптовалют", отметил президент, напомнив, что они "не являются денежными единицами в обычном понимании, но всё чаще используются в мире как средство платежа в международных расчётах".