Поиск

Путин отметил дефицит энергомощностей в нескольких регионах из-за криптомайнинга

Путин отметил дефицит энергомощностей в нескольких регионах из-за криптомайнинга
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Это уже отмечается в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае, сказал президент.

Путин назвал этот вопрос острым и чреватым серьезными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков.

"Очевидно: если не будет свободной мощности, если она будет "выбрана" так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии, а перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу", - сказал глава государства.

Путин привел оценку Минэнерго РФ, согласно которой ежегодно на цели криптомайнинга расходуется 16 млрд кВт.ч электроэнергии, то есть почти 1,5% от общего энергопотребления в РФ, и энергопотребление криптомайнингом продолжает расти.

"Здесь нужно принять правильные, своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона. Уже давал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения. Давайте сегодня обсудим, что удалось сделать и как в дальнейшем должна быть построена эта работа", - сказал Путин на совещании.

В конце 2023 года Минэнерго РФ разработало проект постановления правительства, согласно которому тарифы на передачу электроэнергии для криптомайнеров могут вырасти в 2-5 раза. По словам источника "Интерфакса", ранее также обсуждался ввод обязательной маркировки майнингового оборудования, чтобы отслеживать его путь от ввоза на территорию РФ до места установки и использования.

Владимир Путин Иркутская область Бурятия Забайкальский край Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС запретит ритейлерам взимать вознаграждения с поставщиков яиц 1-й и 2-й категории

Кибовского обвинили в восьми эпизодах взяточничества и попытке мошенничества

Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 95 на 95

Задержан бывший руководитель Департамента культуры Москвы Кибовский

Задержан бывший руководитель Департамента культуры Москвы Кибовский

СФ одобрил закон о передаче врачами полицейским сведений об опасных психбольных

Минфин поддерживает биржевые торги криптовалютой в рамках ЭПР

Минфин поддерживает биржевые торги криптовалютой в рамках ЭПР

Замначальника УМВД Махачкалы на транспорте арестован по обвинению в коррупции

Ростовская область вводит ограничения энергопотребления из-за перегрузки сетей

Песков заявил, что при президентстве Трампа между США и РФ был диалог

Песков заявил, что при президентстве Трампа между США и РФ был диалог

Умер экс-главред "Ведомостей" Андрей Шмаров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });