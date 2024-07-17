Путин отметил дефицит энергомощностей в нескольких регионах из-за криптомайнинга

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Это уже отмечается в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае, сказал президент.

Путин назвал этот вопрос острым и чреватым серьезными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков.

"Очевидно: если не будет свободной мощности, если она будет "выбрана" так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии, а перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу", - сказал глава государства.

Путин привел оценку Минэнерго РФ, согласно которой ежегодно на цели криптомайнинга расходуется 16 млрд кВт.ч электроэнергии, то есть почти 1,5% от общего энергопотребления в РФ, и энергопотребление криптомайнингом продолжает расти.

"Здесь нужно принять правильные, своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона. Уже давал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения. Давайте сегодня обсудим, что удалось сделать и как в дальнейшем должна быть построена эта работа", - сказал Путин на совещании.

В конце 2023 года Минэнерго РФ разработало проект постановления правительства, согласно которому тарифы на передачу электроэнергии для криптомайнеров могут вырасти в 2-5 раза. По словам источника "Интерфакса", ранее также обсуждался ввод обязательной маркировки майнингового оборудования, чтобы отслеживать его путь от ввоза на территорию РФ до места установки и использования.