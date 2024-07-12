Комитет Госдумы одобрил законопроект об экспериментальных расчетах в криптовалюте

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к принятию в первом чтении законопроект, который позволяет ЦБ с 1 сентября запустить эксперимент по созданию площадки для использования криптовалют в международных расчетах.

Законопроект № 341257-8 внесли в палату в апреле 2023 года и перевнесли в новой редакции в апреле 2024 года.

По действующему законодательству, в России может вводиться специальное правовое регулирование для проектов в сфере цифровых инноваций. Закон позволяет учреждать экспериментальные правовые режимы (ЭПР) в различных сферах: медицина и фармацевтика; проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств; сельское хозяйство; финансовый рынок. При этом утверждённые проекты выводятся из-под действия федеральных законов.

Сейчас в стране существует запрет на использование цифровой валюты для расчетов. Одобренный комитетом законопроект предоставляет возможность в рамках ЭПР использовать криптовалюту "с определенными особенностями".

Для этого устанавливается, что Банк России выполняет функции уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. Вносится уточнение, что программа ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке может предусматривать использование цифровой валюты как валютной ценности, проведение операций с цифровыми валютами в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности, определение прав и обязанностей резидентов и нерезидентов при проведении ими валютных операций с цифровой валютой, а также регулирование деятельности органов и агентов валютного контроля в этой области.

Проект закона обязывает Банк России при выполнении им функции уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке в срок не позднее 10 дней информировать ФСБ и Росфинмониторинг о выявлении рисков в ходе мониторинга деятельности инициатора ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке.

"Комитет отмечает, что реализация проектируемых положений будет способствовать совершенствованию общего регулирования и созданию благоприятных условий для разработки и внедрения цифровых инноваций", - говорится в заключении комитета.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 23 июля, при этом рекомендуемый срок представления поправок ко второму чтению - 23 июля.

Разработать механизм использования криптовалюты в международных расчетах - поручение премьер-министра Михаила Мишустина, которое он дал еще в конце 2022 года Минфину, ЦБ, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ.