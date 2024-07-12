Поиск

Комитет Госдумы одобрил законопроект об экспериментальных расчетах в криптовалюте

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к принятию в первом чтении законопроект, который позволяет ЦБ с 1 сентября запустить эксперимент по созданию площадки для использования криптовалют в международных расчетах.

Законопроект № 341257-8 внесли в палату в апреле 2023 года и перевнесли в новой редакции в апреле 2024 года.

По действующему законодательству, в России может вводиться специальное правовое регулирование для проектов в сфере цифровых инноваций. Закон позволяет учреждать экспериментальные правовые режимы (ЭПР) в различных сферах: медицина и фармацевтика; проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств; сельское хозяйство; финансовый рынок. При этом утверждённые проекты выводятся из-под действия федеральных законов.

Сейчас в стране существует запрет на использование цифровой валюты для расчетов. Одобренный комитетом законопроект предоставляет возможность в рамках ЭПР использовать криптовалюту "с определенными особенностями".

Для этого устанавливается, что Банк России выполняет функции уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. Вносится уточнение, что программа ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке может предусматривать использование цифровой валюты как валютной ценности, проведение операций с цифровыми валютами в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности, определение прав и обязанностей резидентов и нерезидентов при проведении ими валютных операций с цифровой валютой, а также регулирование деятельности органов и агентов валютного контроля в этой области.

Проект закона обязывает Банк России при выполнении им функции уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке в срок не позднее 10 дней информировать ФСБ и Росфинмониторинг о выявлении рисков в ходе мониторинга деятельности инициатора ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке.

"Комитет отмечает, что реализация проектируемых положений будет способствовать совершенствованию общего регулирования и созданию благоприятных условий для разработки и внедрения цифровых инноваций", - говорится в заключении комитета.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 23 июля, при этом рекомендуемый срок представления поправок ко второму чтению - 23 июля.

Разработать механизм использования криптовалюты в международных расчетах - поручение премьер-министра Михаила Мишустина, которое он дал еще в конце 2022 года Минфину, ЦБ, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ.

Банк России Минфин Росфинмониторинг ФСБ Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 12 июля

Министры обороны России и США обсудили снижение рисков возможной эскалации

"Русагро" признано экономически значимой организацией

Военная операция на Украине

В Херсонской области вводится пропускной режим в 15-километровой зоне вдоль Днепра

Пентагон сообщил о телефонном разговоре Остина с Белоусовым

Путин подписал закон о поправках в бюджет РФ на 2024 год

Британский "Фонд Джона Смита" внесен в реестр нежелательных организаций

Минюст признал иноагентами проект "ВЧК-ОГПУ" и правнучку летчика Чкалова

Изменение налоговой системы

Путин подписал закон о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль

Путин подписал закон о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль
Военная операция на Украине

Военные РФ за неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам на Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });