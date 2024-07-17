Задержан бывший руководитель Департамента культуры Москвы Кибовский

Следствие просит его арестовать

Фото Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Москве задержан бывший руководитель Департамента культуры столицы Александр Кибовский, сообщили "Интерфаксу" в Замоскворецком районном суде.

"В суд поступило ходатайство органа следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Согласно базе суда, Кибовский был задержан по уголовному делу о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Кибовский руководил Департаментом культуры Москвы с 2015 по 2023 год. В конце сентября 2023 года мэр города Сергей Собянин после своего переизбрания назначил новый состав правительства столицы, в который Кибовский не вошел.

До руководства Департаментом культуры Кибовский пять лет возглавлял Мосгорнаследие, а до этого два года руководил Росохранкультурой.