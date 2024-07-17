Поиск

Задержан бывший руководитель Департамента культуры Москвы Кибовский

Следствие просит его арестовать

Задержан бывший руководитель Департамента культуры Москвы Кибовский
Фото Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Москве задержан бывший руководитель Департамента культуры столицы Александр Кибовский, сообщили "Интерфаксу" в Замоскворецком районном суде.

"В суд поступило ходатайство органа следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Согласно базе суда, Кибовский был задержан по уголовному делу о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Кибовский руководил Департаментом культуры Москвы с 2015 по 2023 год. В конце сентября 2023 года мэр города Сергей Собянин после своего переизбрания назначил новый состав правительства столицы, в который Кибовский не вошел.

До руководства Департаментом культуры Кибовский пять лет возглавлял Мосгорнаследие, а до этого два года руководил Росохранкультурой.

Александр Кибовский Москва Замоскворецкий суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС запретит ритейлерам взимать вознаграждения с поставщиков яиц 1-й и 2-й категории

Кибовского обвинили в восьми эпизодах взяточничества и попытке мошенничества

Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 95 на 95

СФ одобрил закон о передаче врачами полицейским сведений об опасных психбольных

Путин отметил дефицит энергомощностей в нескольких регионах из-за криптомайнинга

Путин отметил дефицит энергомощностей в нескольких регионах из-за криптомайнинга

Минфин поддерживает биржевые торги криптовалютой в рамках ЭПР

Минфин поддерживает биржевые торги криптовалютой в рамках ЭПР

Замначальника УМВД Махачкалы на транспорте арестован по обвинению в коррупции

Ростовская область вводит ограничения энергопотребления из-за перегрузки сетей

Песков заявил, что при президентстве Трампа между США и РФ был диалог

Песков заявил, что при президентстве Трампа между США и РФ был диалог

Умер экс-главред "Ведомостей" Андрей Шмаров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });