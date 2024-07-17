Кибовского обвинили в восьми эпизодах взяточничества и попытке мошенничества

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский задержан по обвинению во взятках и покушении на мошенничество, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"ГСУ СК России по г.Москве задержан бывший министр правительства города Москвы, возглавлявший департамент культуры, Александр Кибовский. Ему предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ)", - сказала Петренко.

Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, добавила она.

Замоскворецкий суд Москвы ранее в среду зарегистрировал ходатайство следствия об аресте Кибовского, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Кибовский занимал пост главы департамента культуры с марта 2015 по сентябрь 2023 года. До этого возглавлял городской департамент культурного наследия. Также руководил Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура). Работал в правительстве РФ.