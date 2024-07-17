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Общая сумма взяток, полученных Кибовским, превысила 100 млн рублей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский обвиняется в получении взяток от компаний на сумму более 100 млн рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По данным следствия, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов",- сказала Петренко.

При этом, как полагает СКР, экс-чиновник действовал с другими соучастниками в составе организованный группы.

Ранее Петренко сообщила, что Кибовскому предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Замоскворецкий суд Москвы в среду зарегистрировал ходатайство следствия об аресте бывшего чиновника, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Кибовский занимал пост главы департамента культуры столицы с марта 2015 по сентябрь 2023 года. До этого возглавлял городской департамент культурного наследия. Также руководил Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура). Работал в правительстве РФ.

Светлана Петренко Александр Кибовский Москва СКР
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