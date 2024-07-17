ЦБ обяжет банки запретить клиентам передавать электронные средства платежа третьим лицам

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Банки будут обязаны в договоре с клиентами прописывать запрет на передачу электронного средства платежа или доступа к нему третьим лицам, говорится в проекте положения Банка России.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин 16 июля предложил усилить ответственность за передачу своих данных третьим лицам для проведения преступных финансовых операций, а также за использование таких схем (для обналичивания похищенных денег, дроппинг). В апреле ввести ответственность за дропперство призывала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Проект положения также вводит обязанность банков обеспечить клиентам возможность ознакомиться с наличием оформленных "подписок" (регулярных платежей за товары или услуги - ИФ) по выданной им клиенту платежной карте, а также в любой момент отказаться от таких "подписок". Ожидается, что это требование вступит в силу с 1 июня 2026 года.

Кроме этого, документом уточняются требования к банкам в части эквайринга. Так, проектом устанавливается возможность банков заключать договора с другими кредитными организациями для эквайринга (приема юрлицами и ИП безналичных платежей - ИФ). При этом "привлеченным" эквайерам, в свою очередь, запрещается привлекать других эквайеров.

Привлеченные эквайеры, в том числе банковские платежные агенты, должны будут информировать нанявшие их кредитные организации о торгово-сервисных предприятиях (ТСП), с которыми у них заключены договора о приеме электронных средств платежа. Это необходимо в том числе для присвоения ТСП идентификаторов и цифровых кодов, определяющих их основной вид деятельности.

При этом кредитные организации-эквайеры при присвоении таких кодов должны будут обеспечивать его соответствие деятельности организации торговли (услуг) в течение всего срока действия договора о приеме электронных средств платежа.

МСС (Merchant Category Code) - это четырехзначный код, который присваивается продавцу банком-эквайером в зависимости от того, какие товары или услуги он предлагает. МСС-код влияет на размер межбанковского вознаграждения. Иногда торговые точки указывают неверные коды, чтобы снизить стоимость обслуживания платежа (мискодинг).

Также с помощью данных кодов банки выстраивают программы кэшбэка. Если ТСП указало неправильный МСС-код, клиенту может быть начислено меньшее вознаграждение. Например, когда покупатель расплачивается в ресторане, где кэшбэк обычно выше, а в данных по операции отражается категория "фастфуд".

Планируется, что положение вступит в силу с 1 января 2026 года, за исключением тех пунктов, для которых установлены другие сроки. Действие проекта положения будет распространяться на кредитные организации, включая небанковские кредитные организации, говорится в пояснительной записке.