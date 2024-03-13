ЦБ обновил рекомендации для банков по предупреждению клиентов о рисках кражи их денег

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Банк России обновил методические рекомендации для банков по предупреждению клиентов о рисках хищений собственных и кредитных денег мошенниками, а также о последствиях вовлечения в деятельность по выводу и обналичиванию похищенных денег (дропперство), говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор рекомендует банкам разработать сценарии для бесед сотрудников с клиентами при возникновении подозрений, что человек находится под влиянием мошенников и может лишиться денег. Кроме того, банкам рекомендовано предоставлять клиентам сервисы по определению подозрительных звонков и антивирусные программы, в том числе встроенные в мобильные приложения кредитных организаций, которые помогут уберечь граждан от хищений.

Банкам рекомендуется внедрить двухфакторную аутентификацию, позволяющую проследить связь между держателем электронного средства платежа и лицом, осуществляющим операцию в банкомате, чтобы снизить риски мошенничества и дропперства.

ЦБ также рекомендовал усилить информационную работу, предупреждающую клиентов о рисках передачи персональных данных, реквизитов платежной карты, пароля из СМС, секретных слов. Банкам следует не реже одного раза в полгода оценивать показатели такой разъяснительной работы и при необходимости актуализировать перечень мероприятий для повышения ее результативности.

Актуализацию рекомендуется проводить с учетом результатов анализа данных об охвате аудиторий и динамики количества событий, связанных с получением от клиентов информации о переводах денег без добровольного согласия клиента и заключении договоров на получение кредитных (заемных) денежных средств под влиянием обмана или при злоупотреблении их доверием со стороны злоумышленников, а также вовлечением в дропперство.

Методические рекомендации начнут действовать с 25 июля 2024 года.

По данным ЦБ, мошенники в 2023 году похитили у клиентов банков 15,8 млрд руб., что на 11,5% больше, чем годом ранее (14,2 млрд руб. за 2022 год).