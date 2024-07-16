Чиханчин предложил ужесточить наказание за преступные финоперации с данными физлиц

Речь идет о дропинге

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг предлагает усилить ответственность за использование и передачу данных физлиц для проведения преступных финансовых операций, за использование таких схем (дропинг), а также наделить его полномочиями быстро приостанавливать подобные операции.

Об этом руководитель ведомства Юрий Чиханчин заявил в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По его словам, теневики и преступники включают новые инструментарии и, в частности, сегодня очень активно распространен такой вид, как привлечение физических лиц, так называемые дропы. Это пришло на смену техническим компаниям, фирмам-однодневкам. Здесь физические лица фактически выполняют ту же самую функцию и с точки зрения обналичивания, выстраивания цепочек и т.д.

Чиханчин обратил внимание сенаторов на то, что в эти схемы вовлечено очень много молодежи - более 30% это люди моложе 25 лет. Те есть все те меры, которые предпринимаются государственными органами по повышению финансовой грамотности по повышению финансовой безопасности пока не приносят должного результата, и скорее всего необходимо рассмотреть вопрос об ответственности.

Речь идет "об ответственности за использование или передачу третьим лицам своих данных, когда люди понимают, знают, и они используются в преступных целях", ответственности и тех, кто пользуется этими услугами или данными третьих лиц. Это необходимо для того, чтобы можно было пресекать эту деятельность.

На взгляд главы Росфинмониторинга, требует законодательного решения и наделение его ведомства правом быстро приостанавливать финансовые операции, совершаемые такими людьми. Пока такая возможность есть только в рамках работы по терроризму и экстремизму.

Чиханчин также обратил внимание, что использование физических лиц связано не только с россиянами, но и с нерезидентами, в том числе мигрантами. Он считает, что надо усилить механизм идентификации при открытии счета, так как появилась возможность вместо паспорта использовать легко подделываемые документы нерезидентов.