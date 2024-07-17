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Режим повышенной готовности ввели на территории Кола после разлива нефтепродуктов под Мурманском

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Администрация Кольского района Мурманской области ввела режим повышенной готовности на территории города Кола в связи с загрязнением прибрежной линии реки Тулома, сообщила пресс-служба районной администрации.

"В ближайшее время администрация заключит договор с организациями, осуществляющими работы по локализации и ликвидации разливов нефти", - говорится в сообщении.

Чтобы исключить доступ людей на загрязненную территорию, установят предупреждающие знаки.

В администрации Кольского района отмечают, что источник загрязнения по-прежнему неизвестен.

Ранее Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора сообщило об обнаружении загрязнения нефтепродуктами в Мурманске на берегу и в акватории Кольского залива, а также в соседнем городе Кола в реке Тулома, которая впадает в Кольский залив.

По данным управления Росприроднадзора, суммарная площадь пятен составляет не менее 2,7 кв. км. Предельно допустимая концентрация по загрязняющему веществу "нефтепродукты" завышена в 400 раз.

"Исходя из характера распространения загрязнения Кольского залива Баренцева моря и реки Тулома и внешнего вида загрязненной акватории, можно предположить, что пятна нефтепродуктов имеют один и тот же источник, который находится выше по течению", - считают в ведомстве.

Специалисты отмечают, что нефтеразлив распространяется по течению в сторону Баренцева моря.

Росприроднадзор Мурманская область Кола
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