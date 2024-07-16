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Росприроднадзор ищет источник загрязнения нефтепродуктами акватории Кольского залива

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Мурманске на берегу и в акватории Кольского залива обнаружили загрязнение нефтепродуктами, сообщает Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора.

Площадь загрязненной акватории составила 591 кв.м.

Пробы воды проверили в мурманском филиале ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по СЗФО".

"Установлены превышения предельно допустимой концентрации по загрязняющему веществу "нефтепродукты" в 400 раз", - отмечают в Росприроднадзоре.

Кроме того, загрязнение нефтепродуктами обнаружили в соседнем городе Кола в реке Тулома, которая впадает в Кольский залив.

По данным управления Росприроднадзора, суммарная площадь пятен составляет не менее 2,7 кв. км. Нефтеразлив распространяется по течению в сторону Баренцева моря.

"Исходя из характера распространения загрязнения Кольского залива Баренцева моря и реки Тулома и внешнего вида загрязненной акватории, можно предположить, что пятна нефтепродуктов имеют один и тот же источник, который находится выше по течению", - отметили в управлении.

Росприроднадзор ищет источник загрязнения и очевидцев.

Кольский залив Мурманск Росприроднадзор СЗФО Кола Тулома
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