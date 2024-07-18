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Число ожидающих проезда из РФ в Грузию грузовиков снизилось до 1,9 тыс

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Около 2 тысяч грузовиков ожидают проезда через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщается на сайте Центра организации дорожного движения республики.

Так, по данным на утро четверга, в электронной очереди на проезд в Грузию зарегистрировано 1 972 грузовика.

15 июля очередь из грузовиков, ожидающих проезда через границу, насчитывала более 2,3 тыс. машин.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал в своем телеграм-канале, что в республике был введен режим повышенной готовности из-за скопления транзитного автотранспорта на госгранице. В рамках него въезд грузовиков на территорию региона ограничен до освобождения мест на стоянках.

Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Верхний Ларс Грузия Северная Осетия
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