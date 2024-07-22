Около 2,5 тыс. грузовиков ожидают проезда через границу РФ и Грузии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Количество грузовиков, ожидающих проезда через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, вновь почти достигло 2,5 тыс., сообщается на сайте Центра организации дорожного движения республики.

По данным на утро понедельника, в электронной очереди на проезд в Грузию зарегистрировано 2 465 грузовиков.

18 июля очередь из грузовиков, ожидающих проезда через границу, насчитывала 1,9 тыс. единиц, 15 июля - 2,3 тыс.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что в республике был введен режим повышенной готовности из-за скопления транзитного автотранспорта на госгранице. В рамках него въезд грузовиков на территорию региона ограничен до освобождения мест на стоянках.

Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.