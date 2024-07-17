Энергоснабжение Ростовской области восстановлено после ограничений из-за перегрузки

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Ростовской области полностью восстановили энергоснабжение, которое ранее ограничивали из-за перегрузки высоковольтной линии, сообщило Министерство промышленности и энергетики региона.

В 19:02 по Москве была дана команда на полное включение энергоснабжения, полчаса спустя свет получили все потребители.

Вскоре после полудня 17 июля из-за перегрузки высоковольтной линии по команде системного оператора Единой энергетической системы Ростовская область ввела временные графики ограничения энергопотребления

Накануне временные графики ограничения энергопотребления вводились на юге России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Впоследствии электроснабжение потребителей юга России было восстановлено.