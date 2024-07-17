Поиск

Энергоснабжение Ростовской области восстановлено после ограничений из-за перегрузки

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Ростовской области полностью восстановили энергоснабжение, которое ранее ограничивали из-за перегрузки высоковольтной линии, сообщило Министерство промышленности и энергетики региона.

В 19:02 по Москве была дана команда на полное включение энергоснабжения, полчаса спустя свет получили все потребители.

Вскоре после полудня 17 июля из-за перегрузки высоковольтной линии по команде системного оператора Единой энергетической системы Ростовская область ввела временные графики ограничения энергопотребления

Накануне временные графики ограничения энергопотребления вводились на юге России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Впоследствии электроснабжение потребителей юга России было восстановлено.

Ростовская область Ростовская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Александр Кибовский не признает вину в коррупции

ЦБ обяжет банки запретить клиентам передавать электронные средства платежа третьим лицам

ФАС запросит у нефтяников экономическое обоснование роста оптовых цен на Аи-95

Что произошло за день: среда, 17 июля

Минэкономразвития предложило упростить размещение туристических объектов в нацпарках

В России потребление электроэнергии снова обновило максимум

В России потребление электроэнергии снова обновило максимум

Банк России отметил сохраняющиеся проблемы с ж/д доставкой контейнеров в ДФО

Росстат отметил снижение годовой инфляции на прошлой недели в район 9,2%

Военная операция на Украине

Минобороны предложило ввести единую справку участника СВО для получения соцподдержки

Мошенники начали воровать аккаунты пользователей Hamster Kombat в телеграме

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });