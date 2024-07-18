Рябков не ждет сдвига с мертвой точки ситуации в отношениях с США

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил о намерении Москвы вести диалог с любой администрацией США.

"Что касается внешнеполитической программы будущего президента (США), то вновь вынужден говорить о сформировавшемся двухпартийном антироссийском консенсусе в США: нет признаков того, что какая-либо из двух системных партий в этом государстве изменит свой подход, проявит больший здравый смысл применительно к происходящему на Украине и вокруг нее, применительно к повестке дня отношений с Россией, применительно к задачам, которые множатся в сфере контроля над вооружениями", - сказал он журналистам в Москве.

"Мы будем продолжать диалог с любой администрацией, с уважением отнесемся к выбору американцев, но шансов на то, что всё это сдвинется с мертвой точки, я особых не вижу. Хотя это не повод опускать руки", - подчеркнул он.

Замминистра отметил: "Во-первых говорить о шансах на избрание президентом США того или иного претендента и их напарников на должность вице-президента сейчас преждевременно. Вообще разговор на эту тему неуместен с учетом того, что а) у нас нет предпочтений по персоналиям, и б) мы никогда не вмешиваемся в чужие выборы".

"Здесь замечу в плане сноски или заметки на полях, что группа политических деятелей в странах так называемого исторического Запада, которые буквально трясутся при малейшем намеке на внешние вмешательства в их собственные выборы, не гнушается чуть ли не каждодневным вмешательством в выборы в США, - они постоянно говорят о своих предпочтениях, кого бы они хотели видеть во главе этого государства; они постоянно критикуют того или тех, кого они не хотели бы видеть во главе этого государства, - это такая гнилая мораль. Им позволено всё, а другим не позволено ничего в этой сфере. Это просто заметка на полях. Мы не вмешиваемся нигде в какие бы то ни было предвыборные расклады", - сказал Рябков.

Днем ранее глава МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, что Россия готова взаимодействовать с любым избранным президентом США, который будет готов с к диалогу с Москвой. Он напомнил, что пока президентом США был Дональд Трамп, "несмотря на очень серьезные санкции, диалог все-таки был, и это в любом случае полезно".