Трамп критикует Байдена за сближение РФ с Китаем

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден своими действиями подтолкнул Россию и Китай к сближению, и это - ошибка, заявил бывший глава государства Дональд Трамп.

"Проблема в том, что за последние три с половиной года Китай сблизился с Россией, Ираном и КНДР. Причем у КНДР - большой арсенал ядерного оружия. Могу вам об этом сообщить, так как не думаю, что это закрытая информация", - сказал он в интервью Bloomberg.

По мнению Трампа, за годы президентства Байдена обстановка в мире радикально изменилась.

"Он вынудил Россию и Китай "пожениться". Они теперь семья. Также они взяли к себе их маленького "двоюродного брата" - Иран. А потом они взяли к себе и Северную Корею. И теперь им больше никто не нужен", - сказал он.

Трамп заявил, что оставшиеся месяцы до начала работы следующей администрации США вызывают у него беспокойство. "В мире сейчас опасно. Нам осталось дотерпеть пять месяцев (до прихода Трампа в Белый дом в случае победы на выборах - ИФ). И думаю, что есть риск третьей мировой войны", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, Байден "ужасно некомпетентный человек. А его окружение - это вообще фашисты, не имеющие представления о том, что они делают".