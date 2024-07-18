На процессе журналиста WSJ Гершковича завершилось судебное следствие

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд назначил дату третьего заседания в рамках процесса по делу обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщает корреспондент "Интерфакса".

"Судебное следствие завершено. Завтра состоятся прения сторон", - сказала пресс-секретарь суда.

Она уточнила, что заседание пройдет 19 июля в 10:30 по местному времени. Как и предыдущие, оно будет проведено в закрытом режиме.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. Журналисту было предъявлено обвинение в шпионаже (ст.276 УК РФ).

По версии следствия, Гершкович с соблюдением тщательных мер конспирации по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники.

В ФСБ заявляли, что Гершкович был задержан "при попытке получения секретных сведений". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что журналиста "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину и настаивает на том, что его деятельность была журналистской.

Процесс по делу стартовал 26 июня в Свердловском облсуде.