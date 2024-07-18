На процессе по делу Эвана Гершковича допросили свердловского депутата

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Свердловском областном суде депутата регионального Заксобрания Вячеслава Вегнера допросили как свидетеля на процессе по делу обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Как передал корреспондент "Интерфакса", Вегнер вышел из зала судебного заседания.

Депутат сказал агентству, что был допрошен в качестве свидетеля. О чем именно он говорил, а также выступал свидетелем со стороны обвинения или защиты, не уточнил. Допрос длился около получаса.

"И та, и другая сторона задавали вопросы", - сказал он.

Депутат добавил, что ранее общался с Гершковичем, когда тот приезжал в Свердловскую область.

Заседание по делу Гершковича проходит в закрытом режиме в Свердловском областном суде. Оно длится уже пятый час. За это время было объявлено несколько перерывов.

Сейчас идет судебное следствие. Эта процедура включает, в частности, допрос свидетелей.

Итогов заседания, помимо журналистов, ожидает генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча.

Судебный процесс начался 26 июня, он проходит в закрытом режиме. На 18 июля назначено заседание, которое ранее планировалось 13 августа. Его перенесли по просьбе защиты.

Гражданин США Гершкович, работающий в России как корреспондент The Wall Street Journal, был задержан весной 2023 года в Свердловской области. ФСБ вменяет ему шпионаж (ст.276 УК).

По версии следствия, Гершкович с соблюдением тщательных мер конспирации по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники, и был задержан "при попытке получения секретных сведений".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину и настаивает на том, что его деятельность была журналистской.