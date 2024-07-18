На процессе по делу Эвана Гершковича допросили свердловского депутата
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Свердловском областном суде депутата регионального Заксобрания Вячеслава Вегнера допросили как свидетеля на процессе по делу обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Как передал корреспондент "Интерфакса", Вегнер вышел из зала судебного заседания.
Депутат сказал агентству, что был допрошен в качестве свидетеля. О чем именно он говорил, а также выступал свидетелем со стороны обвинения или защиты, не уточнил. Допрос длился около получаса.
"И та, и другая сторона задавали вопросы", - сказал он.
Депутат добавил, что ранее общался с Гершковичем, когда тот приезжал в Свердловскую область.
Заседание по делу Гершковича проходит в закрытом режиме в Свердловском областном суде. Оно длится уже пятый час. За это время было объявлено несколько перерывов.
Сейчас идет судебное следствие. Эта процедура включает, в частности, допрос свидетелей.
Итогов заседания, помимо журналистов, ожидает генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча.
Судебный процесс начался 26 июня, он проходит в закрытом режиме. На 18 июля назначено заседание, которое ранее планировалось 13 августа. Его перенесли по просьбе защиты.
Гражданин США Гершкович, работающий в России как корреспондент The Wall Street Journal, был задержан весной 2023 года в Свердловской области. ФСБ вменяет ему шпионаж (ст.276 УК).
По версии следствия, Гершкович с соблюдением тщательных мер конспирации по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники, и был задержан "при попытке получения секретных сведений".
Защита Гершковича заявила, что он не признает вину и настаивает на том, что его деятельность была журналистской.