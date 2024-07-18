Госдеп США призвал к освобождению Гершковича и Уилана

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Власти США настаивают, что задержанного в РФ и обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также отбывающего наказание Пола Уилана нужно незамедлительно отпустить на свободу, заявил в четверг представитель Госдепартамента Ведант Патель.

"Эван не должен находиться под стражей, Пол Уилан не должен находиться под стражей. Их обоих следует немедленно освободить", - сказал он на брифинге.

В четверг Свердловский областной суд назначил дату третьего заседания в рамках процесса по делу Гершковича, задержанного в марте 2023 года по обвинению в шпионаже (ст.276 УК РФ). Новое заседание пройдет 19 июля.

На брифинге Патель утверждал, что Россия так и не предоставила доказательств вины Гершковича и оснований для его задержания. Однако Патель отказался раскрыть детали обсуждений судьбы Гершковича.

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). 15 июня 2020 года он был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Вину он не признает. Американец отбывает наказание в мордовской колонии строгого режима.