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В Ростовской области полностью восстановлено электроснабжение

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Временное отключение энергоснабжения отменено в Ростовской области, всем отключенным потребителям вернули свет, сообщает Минпромэнерго региона в телеграм-канале.

"Системным оператором Единой энергетической системы в 20:31 мск дана команда на включение всех потребителей филиала ПАО "Россети-Юг" - "Ростовэнерго", отключенные по графику временного отключения. В 22:09 мск разрешено включить всех потребителей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 11:13 мск четверга Ростовская область ввела временные графики ограничения энергопотребления. Графики вводились из-за экстремальной температуры воздуха (+39 градусов и выше) и, как следствие, высоких нагрузок на оборудование, особенно в дневное время. С 18:00 четверга Ростовская область приступила к поэтапной отмене временного отключения энергоснабжения.

Также сообщалось, что накануне временные графики ограничения энергопотребления вводились на юге России из-за перегрузки сетей. Впоследствии подача электричества была восстановлена.

Ростовская область Ростовэнерго
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