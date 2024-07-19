Ростовская область вновь ввела ограничения энергопотребления из-за жары

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Ростовская область снова ввела временные графики ограничения энергопотребления из-за жары и риска перегрузки оборудования, сообщает телеграм-канал АО "Донэнерго".

"В связи с экстремальным ростом температуры наружного воздуха (до +39 и выше) электроэнергетическое оборудование объединенной энергосистемы Юга испытывает существенные нагрузки, особенно в дневное время. С целью недопущения выхода оборудования из строя и предотвращения аварийной ситуации в энергосистеме (. . .) по команде АО "Системный оператор Единой энергетической системы" с 10:50 мск введены в действие графики временного отключения потребителей электрической мощности", - говорится в сообщении.

При нормализации электрических режимов электроснабжение потребителей незамедлительно восстанавливается, заверила компания.

Как написал в Telegram глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко, компании "Россети" и "Донэнерго" сообщили о планируемом на ближайшее время временном ограничении подачи электроэнергии потребителям Первомайского и Промышленного районов Новочеркасска.

"Причина, по информации энергетиков, не только в возросшем в жару на юге России потреблении электроэнергии, которое в последние дни достигло абсолютного максимума за всю историю наблюдения, но и в перегреве оборудования, которое в эти испытывает колоссальные нагрузки", - отметил Лысенко.

Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии - 19:00 по Москве в пятницу.

Временные ограничения энергопотребления начали вводить на юге России с 16 июля после сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Впоследствии электроснабжение потребителей юга России было восстановлено. 17 и 18 июля ограничения вводились из-за перегрузки сетей. Позднее подача электроснабжения также была восстановлена.

"Донэнерго" занимается транспортировкой электроэнергии, а также производством, распределением и реализацией тепловой энергии. Компания эксплуатирует свыше 20 тыс. км ЛЭП, более 6,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.