Пассажиры экстренно севшего в Красноярске Boeing 777 продолжат полет на резервном самолете

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Пассажиры Boeing 777 авиакомпании Air India, экстренно приземлившегося в аэропорту Красноярска , ждут резервный борт для продолжения полета в Сан-Франциско, сообщает пресс-служба международного аэропорта им. Дмитрия Хворостовского.

"По предварительной информации ожидается перегон резервного борта вместе с техническим составом авиакомпании из Дели с посадкой ориентировочно в 14:00 красноярского времени (10:00 мск)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиров рейса разместили в зале вылетов международных воздушных линий, они обеспечены едой и напитками.

Авиакомпания Air India обсуждает с российскими пограничными и таможенными службами условия нахождения экипажа и пассажиров в Красноярске .

Как сообщалось, борт летевший из Дели в Сан-Франциско совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска 18 июля из-за сработавшего в грузовом отсеке датчика задымления. Лайнер самостоятельно зарулил на стоянку, признаков пожара или задымления не было замечено. В самолете находилось 243 пассажира.