Летевший из Индии в США Boeing 777 экстренно сел в Красноярске

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing индийской авиакомпании, направлявшийся в Сан-Франциско, прервал полет и экстренно сел в Красноярске из-за подозрения на пожар в багажном отсеке, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Самолет совершил посадку в аэропорту Красноярска", - сказали в экстренных службах.

О пострадавших не сообщается.

Позже в Росавиации подтвердили, что самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Через пять минут лайнер самостоятельно зарулил на стоянку. Признаков пожара или задымления нет.

По предварительным данным, на борту Boeing 777 летели 243 пассажира, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Там отметили, что на высоте примерно 11 км экипаж воздушного судна доложил диспетчерам о срабатывании сигнала о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир принял решение о посадке на аэродроме Красноярска.

Ранее сообщалось, что дальнемагистральный Boeing 777 с изображением Махатмы Ганди выполнял рейс из Дели в Сан-Франциско. Во время транзита над Красноярским краем, спустя шесть часов после вылета, экипаж доложил о срабатывании датчика пожара в багажном отсеке и запросил экстренную посадку в Красноярске.

Экстренные службы аэропорта были приведены в состояние повышенной готовности.